В Ленобласти мужчина подозревается в покушении на убийство

Ведется расследование, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на данные регионального СУ СК РФ. По версии следствия, подозреваемый (будучи у дома по Песочному заезду в городе Лодейном Поле) во время ссоры на почве личных неприязненных отношений взял топор и нанес другому мужчине удар.