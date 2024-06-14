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  • uikka uikka
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В Ленобласти мужчина подозревается в покушении на убийство

В Ленобласти мужчина подозревается в покушении на убийство

Ведется расследование, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на данные регионального СУ СК РФ. По версии следствия, подозреваемый (будучи у дома по Песочному заезду в городе Лодейном Поле) во время ссоры на почве личных неприязненных отношений взял топор и нанес другому мужчине удар.

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