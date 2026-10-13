В Орловской области подросток пострадал в ДТП на Наугорском шоссе

Сегодня около 11 часов на Наугорском шоссе в районе дома № 42 произошло ДТП с участием подростка, сообщает УМВД Орловской области.
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