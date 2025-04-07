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Царьград

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Новый список запретных профессий для мигрантов озвучили в Зауралье

Новый список запретных профессий для мигрантов озвучили в Зауралье

Постановление подписал губернатор Вадим Шумков.С 2025 года работодателям Курганской области запретят привлекать иностранных граждан, работающих по патентам, в ряде сфер экономики.

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