Ирина Пегова рассказала нижегородцам о своём пути к успеху

Уроженка Выксы Ирина Пегова – одна из самых известных выпускниц Нижегородского театрального училища. Она часто приезжает в Нижний Новгород на различные фестивали и радует поклонников фото с прогулок по городу.
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