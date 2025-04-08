ЦБ: без повышения ставки инфляция "ударила" бы по кошелькам граждан сильнее

Если бы Банк России не поднял ставку до 21%, бизнес и граждане ощутили бы инфляцию гораздо сильнее, чем сейчас, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме, пишет агентство ТАСС.