ЦБ: без повышения ставки инфляция "ударила" бы по кошелькам граждан сильнее

Если бы Банк России не поднял ставку до 21%, бизнес и граждане ощутили бы инфляцию гораздо сильнее, чем сейчас, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме, пишет агентство ТАСС.
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