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Борис Михайлов: «Овечкин – великий игрок и гордость НХЛ. Я уже не говорю, что он гордость России»

Борис Михайлов высказался по поводу 802 голов Александра Овечкина в НХЛ. Двукратный олимпийский чемпионат также считает логичным, что хоккеисты «Виннипега» в полном составе поздравили форварда «Вашингтона» со вторым местом в списке снайперов НХЛ.

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