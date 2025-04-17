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Омбудсмен Киргизии Джаманбаева просит Москалькову защитить права мигрантов в РФ

Омбудсмен Киргизии Джаманбаева просит Москалькову защитить права мигрантов в РФ

Омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева в рамках встречи в Москве с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой выразила обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим 10 апреля  с мигрантами, ее соотечественниками, в одном из столичных банных комплексов.

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Людмила Ненашева
Защитите их дома, в Киргизии!
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