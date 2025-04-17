Омбудсмен Киргизии Джаманбаева просит Москалькову защитить права мигрантов в РФ

Омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева в рамках встречи в Москве с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой выразила обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим 10 апреля с мигрантами, ее соотечественниками, в одном из столичных банных комплексов.