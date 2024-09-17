Юрист Эльман Пашаев задержан в Москве по подозрению в мошенничестве

Следственный комитет сообщил, что он обещал мужу Елены Блиновской за «крупное вознаграждение» освободить их с супругой от ответственности по уголовному делуЭкс-адвокат Эльман Пашаев, который буквально на днях заявлял, что находится в зоне спецоперации, задержан в Москве.