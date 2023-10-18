Инна Святенко: Развитие сервиса Russpass демонстрирует перспективы роста внутреннего туризма

Развитие сервиса Russpass демонстрирует перспективы роста внутреннего туризма. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко, комментируя интеграцию туристического сервиса Russpass и национального портала Russia.
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