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Обеспечение пожарной безопасности на избирательных участках

Обеспечение пожарной безопасности на избирательных участках

В целях недопущения пожаров и иных происшествий в период избирательной кампании Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым проводятся проверки противопожарного состояния избирательных участков.

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