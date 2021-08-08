Обеспечение пожарной безопасности на избирательных участках

В целях недопущения пожаров и иных происшествий в период избирательной кампании Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым проводятся проверки противопожарного состояния избирательных участков.
В целях недопущения пожаров и иных происшествий в период избирательной кампании Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым проводятся проверки противопожарного состояния избирательных участков.
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