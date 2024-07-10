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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руководители и игроки «Амура» поздравили министра спорта РФ Дегтярева с днем рождения: «Успехов на новом поприще и не забывайте про наш клуб»

Министр спорта РФ был главой попечительского совета клуба, когда занимал должность губернатора Хабаровского края.

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