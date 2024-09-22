В Мурманской области стартовала фольклорная экспедиция

В Заполярье стаартовла фольклорная экспедиция по инициативе областного Дворца культуры им. Кирова. Об этом 22 сентября сообщило региональное министерство культуры Мурмаской области в социальной сети «ВКонтакте».
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