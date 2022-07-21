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Мане признан лучшим африканским игроком сезона, Сенегал – лучшей сборной

Садьо Мане стал обладателем приза лучшему африканскому игроку сезона. Полузащитник сборной Сенегала получил награду на торжественной церемонии в Марокко.

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