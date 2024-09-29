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Русская весна

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  • Giulia Kazakova
    Какая глупость,такую чушь несусветную написал, цыгане всегда были и есть во всём мире и это их образ жизни,конечно он...Быстрая кара: Цыг...
  • наталья никифорова
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    Да,что странно!Черножопый который полусил взятку"Премию мира",лехит на Выборы к Байдену,Харрис.Такой наглости ни один...Брат Барака Обамы...

«Убитый» украинской разведкой российский командир центра БпЛА оказался жив и на пенсии

«Убитый» украинской разведкой российский командир центра БпЛА оказался жив и на пенсии

Как сообщала «Русская Весна», вчера возглавляемое Юрием Будановым Главное управление разведки Украины официально заявило, что в подмосковной Коломне убит руководитель Государственного центра беспилотной авиации ВС РФ Алексей Коломейцев.

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