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Побег из швейцарской клетки, позднее признание и уход в 47 лет: судьба Алёны Бондарчук

Побег из швейцарской клетки, позднее признание и уход в 47 лет: судьба Алёны Бондарчук

Дочь режиссёра Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой, сестра Фёдора Бондарчука и мать Константина Крюкова с юных лет казалась публике баловнем судьбы.

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