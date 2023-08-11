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Касаткина впервые с 2016-го вышла в четвертьфинал в Канаде

Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале, обыграв Мари Бузкову – 6:3, 6:4. Россиянка второй раз вышла в четвертьфинал канадского тысячника.

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