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National Interest оценил шансы Украины в случае войны с Россией

В отличие от конкурентов Москвы из числа великих держав, у ВСУ отсутствуют малозаметные типы вооружения и комплексы, способные преодолеть сложную российскую противоракетную оборону, пишет в статье для журнала National Interest автор Марк Эпископос.

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