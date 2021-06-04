National Interest оценил шансы Украины в случае войны с Россией

В отличие от конкурентов Москвы из числа великих держав, у ВСУ отсутствуют малозаметные типы вооружения и комплексы, способные преодолеть сложную российскую противоракетную оборону, пишет в статье для журнала National Interest автор Марк Эпископос.
В отличие от конкурентов Москвы из числа великих держав, у ВСУ отсутствуют малозаметные типы вооружения и комплексы, способные преодолеть сложную российскую противоракетную оборону, пишет в статье для журнала National Interest автор Марк Эпископос.
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