Times: развязывание конфликта вокруг Тайваня «добьет» президентство Байдена

Соединенные Штаты действуют на пределе возможностей из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. В статье британской газеты The Times говорится, что окончательно «добьет» президентство американского лидера Джо Байдена.
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