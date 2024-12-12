Пётр Лучинский: "Молдова может жить нормально и развиваться за счёт внутренних резервов" 

Властям Молдовы на фоне происходящих в мире глобальных геополитических изменений нужно заняться своей страной, которая может жить нормально и развиваться за счёт внутренних резервов, в том числе за счет своего главного богатства - земли, эффективного развития сельского хозяйства и производства качественной сельхозпродукции.