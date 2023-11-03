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В Мелитополе прошел творческий вечер "Русское слово"

В Мелитополе прошел творческий вечер "Русское слово"

В Мелитополе прошел творческий вечер "Русское слово", сообщает Readovka. Как отметил глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев, "подобные культурные мероприятия необходимо проводить как можно чаще, ведь именно благодаря таким встречам жители новых регионов России могут почувствовать себя полноценной частью нашей огромной страны".

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