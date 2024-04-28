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«Столото» объявляет о запуске второго благотворительного пасхального тиража лотереи «Русское лото»

«Столото» объявляет о запуске второго благотворительного пасхального тиража лотереи «Русское лото»

«Столото» объявляет о запуске второго благотворительного пасхального тиража лотереи «Русское лото» Ирина ОрлонскаяВо втором благотворительном пасхальном тираже лотереи «Русское лото», организованном компанией «Столото», будет разыграно 88 бочонков из общего количества в 90.

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