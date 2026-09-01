Автовокзалы России оставили без обязательных кафе и медпунктов

Минтранс ввел новые требования к оборудованию автовокзалов и автостанцийС 1 сентября 2026 года в России действуют обновлённые минимальные требования к оснащению автовокзалов и автостанций.
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