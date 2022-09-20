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Пять кинотеатров в одном доме — Wink представляет акцию "5-в-1"

Пять кинотеатров в одном доме — Wink представляет акцию "5-в-1"

Цифровой видеосервис "Ростелекома" Wink (12+) проводит акцию "5-в-1" — это отличная возможность оформить единую подписку на пять топовых онлайн-кинотеатров по цене в два раза ниже, чем общая стоимость подключения каждого из них по отдельности.

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