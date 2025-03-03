В США заявили об ускорении темпов подготовки встречи Путина и Трампа

Темпы подготовки переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина ускорились после скандала в Белом доме с главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявил 2 марта телеканал CNN.
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