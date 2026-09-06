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Даниил Медведев завершил выступление на US Open в третьем раунде

Даниил Медведев завершил выступление на US Open в третьем раунде

Российский теннисист Даниил Медведев завершил своё участие в Открытом чемпионате США по теннису (US Open), проиграв в третьем раунде.

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