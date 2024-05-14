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Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Тоттенхэма», «Челси» и «МЮ» проведут перенесенные матчи в среду

Команда Пепа Гвардиолы набрала 85 очков в 36 играх, у лидирующего в таблице «Арсенала» 86 очков в 37 играх.

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