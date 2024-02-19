Губернатор Дюмин поздравил "Тулицу" с победой над калининградским "Локомотивом"

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил спортсменок из местной волейбольной команды "Тулица" в связи с победным матчем, который прошел против калининградского "Локомотива", передает пресс-служба регионального правительства.
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