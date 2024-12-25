Хайпы и тренды Q4 2024. Хайп перед Рождеством

Trend Marketing 1. Коммерциализация Рождества в маркетингеНовый год и Рождество — не более чем информационные поводы? Не секрет, что на новогодние и рождественские праздники приходится большая доля продаж во многих категориях.
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