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Царьград

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Вячеслав Володин лидирует на выборах с 99% по 0,93% протоколов

Вячеслав Володин лидирует на выборах с 99% по 0,93% протоколов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин лидирует на выборах в одномандатном округе №164 в Саратовской области с 99,08% голосов при обработке 0,93% протоколов.

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