Внедорожники Subaru Forester с трехлетней гарантией подорожали в России

Как сообщает Autonews, в России подорожали японские внедорожники Subaru Forester. Столичный дилер предлагает такие машины с трехлетней гарантией, но цена за месяц чуть увеличилась — теперь за автомобиль просят 4,8 млн рублей против 4,75 млн в январе текущего года.