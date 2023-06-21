Военное обозрение

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День памяти и скорби: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

День памяти и скорби: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

Восемьдесят два года назад, ранним утром 22 июня 1941 года, немецко-фашистские войска без объявления войны вторглись на территорию Советского Союза.

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