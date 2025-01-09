Коврик под двери - вязание крючком! Примеры и схемы для вязания!

Для чего люди кладут перед дверями коврик - для того, чтобы уличная грязь и пыль не прошли в дом, а задержались на этом самом коврике.
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