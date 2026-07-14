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Русская весна

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Системный разгром тыла: ВС РФ нанесли массированные удары по объектам ВПК, портам и логистике Украины (ВИДЕО)

Системный разгром тыла: ВС РФ нанесли массированные удары по объектам ВПК, портам и логистике Украины (ВИДЕО)

За прошедшие сутки Воздушно-космические силы и другие рода войск России провели серию высокоточных групповых ударов по критически важным объектам военной, портовой, топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

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