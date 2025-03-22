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Трамп поймал Зеленского в западню: гарантии безопасности в обмен на независимость

Трамп поймал Зеленского в западню: гарантии безопасности в обмен на независимость

Американский президент требует от Украины уже не только полезных ископаемых, но и контроля над АЭСБеседа президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским трактуется на Украине как прорыв в восстановлении отношений с США.

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