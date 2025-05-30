МОСКВА, 30 мая, ФедералПресс. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что преступления киевского режима превосходят зверства гитлеровцев.
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