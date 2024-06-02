Театр абсурда
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Театр абсурда

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Тихонов заявил, что забрал бы недвижимость у Пугачевой в пользу бедных

Тихонов заявил, что забрал бы недвижимость у Пугачевой в пользу бедных

Тихонов предложил лишить Пугачеву всего имущества в России Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил с предложением лишить певицу Аллу Пугачева недвижимости в России из-за ее высказываний о стране.

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