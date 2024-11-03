Врач призвал россиян заниматься сексом для продления молодости

Ильнур Аглиуллин рассказал, чем грозит мужчинам и женщинам отсутствие интимной близости Секс играет важную роль в здоровье человека, и его отсутствие может негативно сказаться на физическом и психическом состоянии, сообщил изданию UfaTime уролог Ильнур Аглиуллин.