Древний квазар J1429+5447 пролил свет на тайны ранней Вселенной

Международная группа астрономов из Йельского университета обнаружила древний квазар, который может помочь разгадать одну из главных загадок ранней Вселенной — переход от космических Тёмных веков к эпохе реионизации.
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