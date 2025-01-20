Смоленские правоохранители начала розыск обидчицы пенсионерка

Об издевательствах над престарелой смолянкой в центре города сообщили возмущённые пользователи соцсетей Правоохранительные органы отреагировали на снятые на видеокамеру измывательства женщины с девочкой над пенсионеркой на улице Николаева Смоленска.
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