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Царьград

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Работник пилорамы в Няндоме лишился ног из-за скользких досок

Работник пилорамы в Няндоме лишился ног из-за скользких досок

В Няндомском округе работник пилорамы получил тяжелую производственную травму, поскользнувшись на пиломатериалах в зоне действия ленточной пилы.

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