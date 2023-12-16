Сальдо связал действия ВСУ на Днепре с попыткой Зеленского достичь медиауспехов

Вооруженные силы Украины (ВСУ), пытаясь демонстративно форсировать Днепр, преследуют не военную, а медийно-политическую цель президента республики Владимира Зеленского, заявил в субботу, 16 декабря, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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