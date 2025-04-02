Как открытая лесбиянка*, если я хочу быть собой, мне нужно было сделать этот шаг. И я его сделала, - сказала Касаткина

"Всё, что происходит в моей предыдущей стране": Касаткина рассказала, почему решила сменить гражданство Бывшая русская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, почему приняла решение сменить спортивное гражданство на австралийское.
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