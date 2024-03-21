В доме советского скульптора в Москве нашли тайник

В усадьбе советского скульптора Николая Андреева во время противоаварийных работ нашли гипсовые головы и другие части изваяний Ленина, Сталина и Маяковского, а также другие ценные артефакты начала ХХ века, сообщили в мэрии Москвы.
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