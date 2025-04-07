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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Самый кайф был расстреливать машины» – откровения бандеровца о рейде в Курскую область

«Самый кайф был расстреливать машины» – откровения бандеровца о рейде в Курскую область

БлокнотРУ «Это был реальный кайф»: успевшие унести ноги из Курской области украинские боевики разоткровенничались Без всякого стеснения и с некоторым хвастовством украинские боевики вспоминают свое «пребывание» на приграничной территории Курской области.

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Комментарии
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vitaly yanushkevich
Смелые суки против безоружных, а перед солдатом обосрался бы. Гасить всех и никакой пощады, особенно наёмникам. И надо мне забыть про тех кто разворовали деньги на строительство укреп района , зелёнки им на лоб.
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4 час.
Леонид Руси
Так они уже до войны делали торты... Русский младенец. А в школах продавали сок... Кровь русского младенца... Эта нация... Дева по знаку зодиака... Палачи... Они кайфуют только когда убивают. а так то они мрачные и злые... И только на войне становятся весёлыми... Дева, это чёрный король на шахматной доске... мрачный отшельник, который мечтает о немыслимой власти... чтобы карать...
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4 час.
Elena Guseva
Твари.
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2 час.
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