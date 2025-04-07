Смелые суки против безоружных, а перед солдатом обосрался бы. Гасить всех и никакой пощады, особенно наёмникам. И надо мне забыть про тех кто разворовали деньги на строительство укреп района , зелёнки им на лоб.

Леонид Руси

Так они уже до войны делали торты... Русский младенец. А в школах продавали сок... Кровь русского младенца... Эта нация... Дева по знаку зодиака... Палачи... Они кайфуют только когда убивают. а так то они мрачные и злые... И только на войне становятся весёлыми... Дева, это чёрный король на шахматной доске... мрачный отшельник, который мечтает о немыслимой власти... чтобы карать...