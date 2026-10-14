Эксперт объяснил, к чему приведет снижение возраста для повышенной пенсии

Инициатива, предполагающая расширение круга получателей удвоенной фиксированной выплаты, несет серьезные бюджетные риски: потребуется дополнительно несколько сотен миллиардов рублей ежегодно Доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, кандидат экономических наук Константин Добромыслов в интервью Pravda.
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