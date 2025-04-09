Первая женщина в Великобритании родила после трансплантации матки: Грейс Дэвидсон обрела ребенка благодаря сестре

В конце февраля женщина из Великобритании, родившаяся без матки, стала мамой. Два года назад Грейс Дэвидсон перенесла успешную трансплантацию органа.
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