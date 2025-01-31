Экономист Щербаченко посоветовал делить бюджет на три части для оплаты отпуска

Для накопления денег на отпуск необходимо сначала определить предположительную сумму трат, которая потребуется для путешествия, рассказал экономист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко в беседе с интернет-изданием "Лента.
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