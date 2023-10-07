"Начать с головы" Бастрыкин решил взяться за крышу для понаехавших

Россия ограничит въезд украинцам из третьих стран Правительство России ввело временный порядок въезда для граждан Украины от 14 лет и старше, прибывающих из третьих стран: они могут попасть в Россию только через КПП «Лудонка» в Псковской области или аэропорт Шереметьево, сообщил «Интерфакс».