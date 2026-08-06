В Алуште жителям льготных категорий раздадут портативные газовые плиты с баллончиками

Глава администрации Алушты Галина Огнёва совместно с председателем горсовета Борисом Егоровым и руководителем Малореченского территориального органа Алексеем Ковалевым выехала в сёла восточного региона муниципального образования.
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