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Крымская газета

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В Алуште жителям льготных категорий раздадут портативные газовые плиты с баллончиками

В Алуште жителям льготных категорий раздадут портативные газовые плиты с баллончиками

Глава администрации Алушты Галина Огнёва совместно с председателем горсовета Борисом Егоровым и руководителем Малореченского территориального органа Алексеем Ковалевым выехала в сёла восточного региона муниципального образования.

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