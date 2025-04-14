Когда оправдано брать новый кредит для погашения старого: мнение юриста и взгляд на риски Ирина ВальковаВ условиях непростой экономической обстановки тема долговой нагрузки и личной финансовой устойчивости становится всё более актуальной для миллионов россиян.
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